Como, la bimba di 18 mesi lasciata sola con la persona sbagliata. Abusata fino alla morte (Di martedì 26 gennaio 2021) Per la morte della piccola Sharon, avvenuta lo scorso 11 gennaio a Cabriate, è stato arrestato un uomo di 25 anni: l’autopsia ricostruisce un quadro agghiacciante. Un uomo di 25 anni è stato arrestato per la morte di Sharon, la bambina di appena 18 mesi morta lo scorso 11 gennaio a Cabriate, in provincia di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 26 gennaio 2021) Per ladella piccola Sharon, avvenuta lo scorso 11 gennaio a Cabriate, è stato arrestato un uomo di 25 anni: l’autopsia ricostruisce un quadro agghiacciante. Un uomo di 25 anni è stato arrestato per ladi Sharon, la bambina di appena 18morta lo scorso 11 gennaio a Cabriate, in provincia di L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Como la bimba di 18 mesi lasciata sola con la persona sbagliata. Abusata fino alla morte - #bimba #lasciata… - itsfedeff : Che bimba ce le vedo fare le scampagnate a Como con Sofia ?????????? #rosmello - nicola_vecchio : RT @EzioGiaenzo419: La butto lì... Mettiamo la pena di morte? Non fate i finti scandalizzati, in molti Paesi c'è - - razorblack66 : RT @EzioGiaenzo419: La butto lì... Mettiamo la pena di morte? Non fate i finti scandalizzati, in molti Paesi c'è - - Silvana35366131 : RT @EzioGiaenzo419: La butto lì... Mettiamo la pena di morte? Non fate i finti scandalizzati, in molti Paesi c'è - -