Ultime Notizie Roma del 25-01-2021 ore 08 | 10

(Di lunedì 25 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Siri governo verso il conte ter voto di giustizia governo rischia la sconfitta sempre più forti le voci che vogliono il premier è già domani al colle per le dimissioni da incarico l’ipotesi di una maggioranza Ursula di PD e Movimento 5 Stelle contro i tele viva centristi e Forza Italia i dati di ieri riportati dal ministero della salute e registrano 11629 nuovi casi con due 116211 tamponi 299 vittime il caso di positività sarà il 5,4% sabato si erano registrati 13331 nuovi casi con 286131 Tamponi e 488 vittime il caso di positività era al 4,7% stanno trattando 27 paesi europei come dei poveraccigira la testa che l’Italia sia più penalizzata di altri lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri A live non è la d’Urso e intanto ci sono aspre polemiche ...