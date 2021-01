Traffico Roma del 25-01-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianeper lavori all’altezza di via del Cappellaccio code a partire da via del pattinaggio verso Fiumicino da viale Isacco Newton verso l’Eur rallentamenti sul grande raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna e trasud e l’uscita per la 24 in carreggiata esterna continuando poi sulla carreggiata esterna code per lavori tra via della Magliana e la via del Marein fila sul percorso Urbano dell’a24 dal Grande Raccordo Anulare alla tangenziale rallentamenti poi in tangenziale Tra Monti Tiburtini e Campi ...