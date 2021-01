Scuola, preside del "Vittorio Emanuele II": «Finalmente si torna a vivere, in classe al 50%» (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Scuola invece si arricchisce molto anche della socializzazione che viene alimentata dal contatto quotidiano». Al netto di ciò però, tiene a sottolineare Dovere, «credo che la querelle tra Scuola ... Leggi su ilroma (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lainvece si arricchisce molto anche della socializzazione che viene alimentata dal contatto quotidiano». Al netto di ciò però, tiene a sottolineare Dovere, «credo che la querelle tra...

ilquotidianoweb : #Scuola, preside #liceo 'Telesio' di #Cosenza: «Mancano condizioni per didattica in presenza» #ilquotidianoweb - joseadss : RT @byoblu: Questa sera ore 21 andrà in onda l’intervista a Solange Hutter sul suo libro “Dal fango estraggo l’oro”. Un grido d’allarme per… - GloriaShankari : RT @byoblu: Questa sera ore 21 andrà in onda l’intervista a Solange Hutter sul suo libro “Dal fango estraggo l’oro”. Un grido d’allarme per… - Domenico1oo777 : RT @byoblu: Questa sera ore 21 andrà in onda l’intervista a Solange Hutter sul suo libro “Dal fango estraggo l’oro”. Un grido d’allarme per… - Fabrizi58277161 : RT @byoblu: Questa sera ore 21 andrà in onda l’intervista a Solange Hutter sul suo libro “Dal fango estraggo l’oro”. Un grido d’allarme per… -