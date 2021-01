Roma Ubriachi si picchiano in strada | volano calci e pugni | nei guai tre polacchi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Prima hanno trascorso la serata insieme, poisi sono picchiati innei pressi di San Pietro. Una vera e propria rissa, per la quale tre cittadinidi 30, 33 e 35 anni, già conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati a piede libero. Leggi anche:: ancora una rissa al Pincio tra giovanissimi, ecco cosa è successo I fatti La rissa, scoppiata intorno alle 20,30 di ieri in piazza Pio XII, è stata notata da una pattuglia di Carabinieri della StazioneSan Pietro in transito. I militari, dopo aver diviso i contendenti, hanno attivato i soccorsi per consentire al 33enne, con vistose ferite al volto, il trasporto – in codice giallo – all'Ospedale "San Giovanni Addolorata" per le visite del caso.