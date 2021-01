Rocco Siffredi premiato ancora con due Oscar: “Best performer” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Rocco Siffredi, il noto attore e regista porno italiano ha ricevuto altri importanti riconoscimenti: “Ragazzi, incredibile!” ha commentato Il prossimo 4 maggio compirà 57 anni e nonostante l’età riesce ancora a vincere premi per la miglior interprete. L’attore, regista e produttore di film a luci rosse Rocco Siffredi è stato insignito a Los Angeles, ancora, di due Avn Awards, considerati gli Oscar del cinema porno. L’attore abruzzese è stato premiato come “miglior interprete maschile straniero” e per la miglior scena a due con la statunitense Jane Wilde per il film “Rocco’s Back to America for More Adventures“. Già una settimana fa, lo scorso 15 gennaio a sempre a Los Angeles, aveva vinto il premio premio Xbiz ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021), il noto attore e regista porno italiano ha ricevuto altri importanti riconoscimenti: “Ragazzi, incredibile!” ha commentato Il prossimo 4 maggio compirà 57 anni e nonostante l’età riescea vincere premi per la miglior interprete. L’attore, regista e produttore di film a luci rosseè stato insignito a Los Angeles,, di due Avn Awards, considerati glidel cinema porno. L’attore abruzzese è statocome “miglior interprete maschile straniero” e per la miglior scena a due con la statunitense Jane Wilde per il film “’s Back to America for More Adventures“. Già una settimana fa, lo scorso 15 gennaio a sempre a Los Angeles, aveva vinto il premio premio Xbiz ...

