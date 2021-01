Ragazza morta in un burrone, il fidanzato fermato per omicidio (Di lunedì 25 gennaio 2021) commenta Ansa La Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo di Pietro Morreale, il 19enne indagato per la morte della fidanzata Roberta Siragusa. E' stato il giovane, domenica mattina, a far ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 gennaio 2021) commenta Ansa La Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo di Pietro Morreale, il 19enne indagato per la morte della fidanzata Roberta Siragusa. E' stato il giovane, domenica mattina, a far ...

TeresaBellanova : Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un burrone a Caccamo. Ha confessato il fidanzato diciannovenne. U… - MediasetTgcom24 : Palermo, ragazza di 17 anni morta in un burrone: il fidanzato confessa l'omicidio #palermo - MediasetTgcom24 : Ragazza morta in burrone a Palermo, legale fidanzato: non ha confessato #palermo - fr4nc15_93 : @MediasetTgcom24 Nel titolo 'si dichiara innocente' Nel corpo del testo 'Si avvale della facoltà di non rispondere… - esperonews : Ragazza morta a Caccamo, posto in stato | Ragazza morta a Caccamo, posto in stato di fermo il fidanzato: 'sono inno… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza morta Palermo, ragazza trovata morta in un burrone: il fidanzato è stato fermato per omicidio TGCOM Lacrime e dolore per la morte dei due ragazzi di Lucera, avevano 20 e 17 anni. Drammatico l’incidente sulla Sp109

Sindaco Pitta: "Con il cuore pieno di dolore porgo le più sentite condoglianze a tutti i loro cari a nome della Città di Lucera" ...

Palermo, ragazza trovata morta in un burrone: il fidanzato è stato fermato per omicidio

La Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo di Pietro Morreale, il 19enne indagato per la morte della fidanzata Roberta Siragusa. E' stato il giovane, domenica mattina, a far ritrovare il corpo ...

Sindaco Pitta: "Con il cuore pieno di dolore porgo le più sentite condoglianze a tutti i loro cari a nome della Città di Lucera" ...La Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo di Pietro Morreale, il 19enne indagato per la morte della fidanzata Roberta Siragusa. E' stato il giovane, domenica mattina, a far ritrovare il corpo ...