Pensioni e reddito di cittadinanza: pagamento Inps a gennaio 2021, le date da conoscere (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'ultima settimana di gennaio 2021 si concretizzano i pagamenti Inps relativi alle Pensioni e al reddito di cittadinanza. Con la conclusione del mese partono infatti i flussi dell'ente pubblico di previdenza in favore dei beneficiari di un emolumento previdenziale oppure di un assegno di welfare. In particolare, nella giornata di oggi si concretizzeranno i primi pagamenti anticipati per coloro che hanno scelto di ricevere la propria pensione in contanti. Mentre il prossimo 27 gennaio partiranno le ricariche relative al reddito di cittadinanza. Infine, il prossimo lunedì 1° febbraio 2021 si concluderà il ciclo degli accrediti con i bonifici relativi a coloro che hanno scelto di ricevere la propria pensione sul conto ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'ultima settimana disi concretizzano i pagamentirelativi allee aldi. Con la conclusione del mese partono infatti i flussi dell'ente pubblico di previdenza in favore dei beneficiari di un emolumento previdenziale oppure di un assegno di welfare. In particolare, nella giornata di oggi si concretizzeranno i primi pagamenti anticipati per coloro che hanno scelto di ricevere la propria pensione in contanti. Mentre il prossimo 27partiranno le ricariche relative aldi. Infine, il prossimo lunedì 1° febbraiosi concluderà il ciclo degli accrediti con i bonifici relativi a coloro che hanno scelto di ricevere la propria pensione sul conto ...

Nell'ultima settimana di gennaio 2021 partono i pagamenti Inps per le pensioni e per il reddito di cittadinanza: il calendario e le date da (...) ...

