Oroscopo 25 gennaio 2020 | i pronostici di oggi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Eccoci nuovamente insieme, per conoscere quello che cambierà in base al segno zodiacale secondo il nuovodi. A seguire idi, 25, con tutte le variazioni rispetto alle ultime previsioni.25: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro25: Ariete Non abbiate fretta di abbandonare la nave. Qualsiasi impresa sopravvissuta nelle ultime settimane non è solo salvabile, è degna del mare.25: Toro Hai pregato per il giorno in cui le cose sarebbero andate bene. Preparati perché è proprio dietro l’angolo.25: Gemelli Qual è stato un caso aperto e chiuso ieri ora ...