"Non fallirò per colpa mia, ma per colpa di un governo di incapaci!" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da uno dei nostri lettori. Caro Gianluigi, sono deluso di questo governo che ad oggi si è dimostrato essere 'solo parole'. Mi fa rabbia che questo governo non rappresenti gli italiani. Ho una piccola fabbrica di produzione di ghiaccio alimentare. Riforniamo tutto il settore Horeca ma in questo momento non lavoriamo visto che hanno bloccato tutto. Il nostro codice ateco non ci permette di ricevere nessun aiuto da parte del governo intanto le utenze arrivano gli affitti aumentano e non sappiamo più come fare. Ho dovuto fare un finanziamento per cercare di far sopravvivere l'attività, ma se continua così sarò costretto a chiudere battenti. La mia rabbia è che chiuderò non per colpa mia ma per colpa di ...

