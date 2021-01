Michele Bravi a Domenica In | “Per uscire dal buio devi passarci attraverso”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021)In ci lascia un insegnamento fondamentale, spendibile in ogni fase e contesto della nostra vita: “Perdal”. Lui lo sa bene. La luce nella sua vita si è spenta qualche anno fa, in seguito a quell’incidente nel quale perse la vita una donna di 58 anni. Un tour in partenza, annullato; nuova musica alle porte, posticipata; due vite, non una, spezzate. Ha accantonato anche alla musica. Se per la famiglia della donna che ha perso la vita non è stato un periodo facile, non lo è stato neanche per, di cui si è discusso troppo a lungo. Ciò che è stato sempre sottovalutato è stato il suo stato d’animo che lo ha portato ad una immediata e pericolosa ...