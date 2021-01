Meteo Valanghe – Oggi codice rosso sulle Alpi e Prealpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continuano a preoccupare le Valanghe, che nel fine settimana hanno provocato la morte di un ragazzo di appena 20 anni e il ferimento di un’altra persona. La giovanissima vittima è stata travolta da una valanga che si è distaccata a Monno, nel Bresciano, e ha travolto il ragazzo che si trovava su una motoslitta. Il ventenne è stato Leggi su periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continuano a preoccupare le, che nel fine settimana hanno provocato la morte di un ragazzo di appena 20 anni e il ferimento di un’altra persona. La giovanissima vittima è stata travolta da una valanga che si è distaccata a Monno, nel Bresciano, e ha travolto il ragazzo che si trovava su una motoslitta. Il ventenne è stato

MoliPietro : Meteo Valanghe – Oggi codice rosso sulle Alpi e Prealpi - TViweb : Post Edited: METEO VENETO – Torna il sereno: temperature minime sopra lo zero - CorriereQ : Valanghe killer. Grossissima valanga in Val Sarentino, il video da brivido - iconameteo : Preoccupano le valanghe: nel weekend ha perso la vita un ragazzo di appena 20 anni e un'altra persona è rimasta fer… - parloamestessa : L'allerta meteo per le valanghe c'era. Ci vorrebbe un alert automatico ai telefoni di chi viene localizzato nelle z… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Valanghe Valanghe killer. Grossissima valanga in Val Sarentino, il video da brivido Meteo Giornale Meteo Valanghe – Oggi codice rosso sulle Alpi e Prealpi

Continuano a preoccupare le valanghe, che nel fine settimana hanno provocato la morte di un ragazzo di appena 20 anni e il ferimento di un’altra persona. La giovanissima vittima è stata travolta da un ...

Quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino: trovato il segnale di un cellulare. Si teme una valanga

È a livello 3, di grado considerevole, il rischio valanga valutato dal meteomont dei Carabinieri, nella giornata di oggi come in quella di ieri, mentre continuano le ricerche ...

Continuano a preoccupare le valanghe, che nel fine settimana hanno provocato la morte di un ragazzo di appena 20 anni e il ferimento di un’altra persona. La giovanissima vittima è stata travolta da un ...È a livello 3, di grado considerevole, il rischio valanga valutato dal meteomont dei Carabinieri, nella giornata di oggi come in quella di ieri, mentre continuano le ricerche ...