Meloni | «Zingaretti e M5S terrorizzati dal voto Con che coraggio si definiscono democratici?»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Un “rischio”, che “va evitato in tutti i modi”. Nicolanon ci prova neanche a nascondere quello che pensa del diritto degli italiani a esprimersi per avere un governo eletto. E, anzi, sottolinea con forza che “il Pd non ha mai puntato, non punta e non vuole le elezioni politiche anticipate”. Affermazioni che “sono perfettamente rappresentative del terrore che hanno Pd e M5S verso illibero dei cittadini”, ha commentato Giorgia. Ilcome “un rischio da evitare in ogni modo”, intervistato alla web radio dem Immagina, spiegando di “soffrire” per la situazione italiana, ha insistito moltissimo sul tema delanticipato. “In questi mesi alle nostre spalle – ha detto – il Pd è stato in assoluto la forza che di più si è spesa con la propria iniziativa ...