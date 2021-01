‘MEDIA HOUSE' La trasformazione digitale dei modelli di business (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Palermo 25 gennaio 2021) - Il nuovo libro di Michele Bosco con la prefazione di Giuliano Giorgetti e la postfazione di Corrado Paolucci Dario Flaccovio Editore 25 euro 334 pagine Collana Accadde domani Palermo 25 gennaio 2021 – In libreria e Partendo dalle evoluzioni della comunicazione e dalla crisi dell'informazione – in un testo che ha i tratti del reportage, segnato da un dettagliato lavoro di ricerca che nasce da articoli scritti durante la propria carriera, e che prosegue attraverso fonti, citazioni e l'analisi di specifici contenuti e casi studio a supporto delle idee che propone –, l'autore arriva a spiegare le opportunità del brand journalism come strategia di marketing e il nuovo ruolo delle aziende nello scenario informativo, per colmare i vuoti di fiducia generati da media e politica. La trasformazione digitale, infatti, ha cambiato le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Palermo 25 gennaio 2021) - Il nuovo libro di Michele Bosco con la prefazione di Giuliano Giorgetti e la postfazione di Corrado Paolucci Dario Flaccovio Editore 25 euro 334 pagine Collana Accadde domani Palermo 25 gennaio 2021 – In libreria e Partendo dalle evoluzioni della comunicazione e dalla crisi dell'informazione – in un testo che ha i tratti del reportage, segnato da un dettagliato lavoro di ricerca che nasce da articoli scritti durante la propria carriera, e che prosegue attraverso fonti, citazioni e l'analisi di specifici contenuti e casi studio a supporto delle idee che propone –, l'autore arriva a spiegare le opportunità del brand journalism come strategia di marketing e il nuovo ruolo delle aziende nello scenario informativo, per colmare i vuoti di fiducia generati da media e politica. La, infatti, ha cambiato le ...

