Israele, ebrei ultraortodossi protestano contro le misure anti-Covid: scontri con la polizia e bus a fuoco (Di lunedì 25 gennaio 2021) Migliaia di ebrei ultraortodossi si sono scontrati la scorsa notte con la polizia israeliana in diverse località per protestare contro ripetuti tentativi di chiusura delle loro istituzioni educative ordinata nel contesto del lockdown nazionale. Gli incidenti più gravi si sono verificati a Gerusalemme e a Bnei Brak, sobborgo religioso di Tel Aviv. In questa località facinorosi hanno percosso e ferito il conducente di un autobus e poi hanno bruciato l’automezzo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Migliaia disi sono scontrati la scorsa notte con laisraeliana in diverse località per protestareripetuti tentativi di chiusura delle loro istituzioni educative ordinata nel contesto del lockdown nazionale. Gli incidenti più gravi si sono verificati a Gerusalemme e a Bnei Brak, sobborgo religioso di Tel Aviv. In questa località facinorosi hanno percosso e ferito il conducente di un autobus e poi hanno bruciato l’automezzo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 GEN - "Giovani delinquenti" e "dimostranti violenti" che "dissacrano il nome" di Dio. Così il rabbino capo sefardita di Israele Yitzhak Yosef, citato dai media, ha condannato ...

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 GEN - "Giovani delinquenti" e "dimostranti violenti" che "dissacrano il nome" di Dio. Così il rabbino capo sefardita di Israele Yitzhak Yosef, citato dai media, ha condannato ...