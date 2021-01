“Il tuo pacco è bloccato!”: ecco la truffa del corriere ed il testo della mail (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ancora una volta ci troviamo a parlare di truffe online ed andiamo a vedere oggi quanto potrebbe accadervi nel momento in cui vi trovate davanti ad un pacco bloccato. Infatti è capitato molto spesso che alcuni utenti si siano viste recapitate delle mail all’interno delle quali veniva sottolineato che un pacco in consegna risultasse bloccato. La mail viene recapitata in maniera esattamente identica a quella che ricevereste da qualsiasi azienda di spedizioni ma bisogna stare molto attenti. In tale missiva online infatti vi verrà richiesto di effettuare il login per vedere il pacco bloccato e successivamente effettuare un pagamento di 4,49€ per poter sbloccare la spedizione. Molte persone purtroppo vi stanno cascando e questo è un qualcosa che deve far riflettere su come questa mail di ... Leggi su android-news.eu (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ancora una volta ci troviamo a parlare di truffe online ed andiamo a vedere oggi quanto potrebbe accadervi nel momento in cui vi trovate davanti ad unbloccato. Infatti è capitato molto spesso che alcuni utenti si siano viste recapitate delleall’interno delle quali veniva sottolineato che unin consegna risultasse bloccato. Laviene recapitata in maniera esattamente identica a quella che ricevereste da qualsiasi azienda di spedizioni ma bisogna stare molto attenti. In tale missiva online infatti vi verrà richiesto di effettuare il login per vedere ilbloccato e successivamente effettuare un pagamento di 4,49€ per poter sbloccare la spedizione. Molte persone purtroppo vi stanno cascando e questo è un qualcosa che deve far riflettere su come questadi ...

prelem2 : RT @0DlATA: Pier: hai la gonna aperta? Giulia: Amore è un pantaloncino e poi mi stavo cambiando non guardarmi la patta. Perché io guardo il… - 0DlATA : Pier: hai la gonna aperta? Giulia: Amore è un pantaloncino e poi mi stavo cambiando non guardarmi la patta. Perché… - AnastasiaIer17 : @francy52303569 Tuo fratello deve portare il pacco prima a me - ___eisblume : @glitchsmm se scegli la modalità di spedizione suggerita da vinted, cioè ups, dopo la vendita stampi l'etichetta ch… - convallaria_o : @DildoBaggjns LO HA APPENA FATTO ANCHE MIO PADREEEEE 'Potrebbe arrivare il corriere, quindi alzati, che io vado ad… -

Ultime Notizie dalla rete : tuo pacco “Il tuo pacco è bloccato!”: ecco la truffa del corriere ed il testo della mail Android News Come difendersi dalla truffa del corriere espresso

Stanno arrivando molte email che chiedono un pagamento per un pacco inesistente: è la truffa del corriere espresso. Scopri come difenderti.

Come funziona la nuova truffa del corriere espresso

Truffatori ancora all'opera per svuotarci la carta di credito: questa volta sfruttano il nome di un noto corriere espresso nazionale.

Stanno arrivando molte email che chiedono un pagamento per un pacco inesistente: è la truffa del corriere espresso. Scopri come difenderti.Truffatori ancora all'opera per svuotarci la carta di credito: questa volta sfruttano il nome di un noto corriere espresso nazionale.