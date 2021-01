Gigante femminile Kronplatz 26 gennaio 2021: start list, pettorali di partenza e italiane in gara (Di lunedì 25 gennaio 2021) La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara nel Gigante femminile di Kronplatz, gara valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Sette atlete azzurre in gara, pronte a far bene e sorprendere tutti gli appassionati italiani. Tra le principali protagoniste del gruppo tricolore spiccano Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia. Di seguito la start list dello slalom Gigante femminile italiano. LA start list 1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol 2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol 4 6535237 SHIFFRIN ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) La, idie leinneldivalevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Sette atlete azzurre in, pronte a far bene e sorprendere tutti gli appassionati italiani. Tra le principali protagoniste del gruppo tricolore spiccano Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia. Di seguito ladello slalomitaliano. LA1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol 2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol 4 6535237 SHIFFRIN ...

_Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - sportface2016 : Gigante femminile #Kronplatz 26 gennaio 2021: start list, pettorali di partenza e italiane in gara #fisalpine - neveitaliasport : RT @neveitalia: Brignone col 6, Bassino col 7 per la... cinquina: la startlist del gigante che riporta Kronplatz in coppa #25Gennaio https:… - neveitalia : Brignone col 6, Bassino col 7 per la... cinquina: la startlist del gigante che riporta Kronplatz in coppa… - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo - Marta Bassino pronta per il gigante di Kronplatz: 'Continuo a divertirmi se… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigante femminile Sci alpino, Coppa del Mondo Kronplatz 2021: programma, orari, tv, streaming. Pista Erta durissima! OA Sport Sci alpino, startlist gigante Kronplatz. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

Prima che la velocità torni ad essere protagonista nel prossimo fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, domani, martedì 26 gennaio, si terrà a Kronplatz, in Italia, uno slalom gi ...

Selezioni nazionali dell’Alpecimbra Fis Children Cup

Foto Gianni Tomazzoni - Nadine Trocker. Le selezioni nazionali dell’Alpecimbra Fis Children Cup si sono aperte nel segno dell’Alto Adige (doppio oro con Nadine Trocker e Jakob Franzelin), della figlia ...

Prima che la velocità torni ad essere protagonista nel prossimo fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, domani, martedì 26 gennaio, si terrà a Kronplatz, in Italia, uno slalom gi ...Foto Gianni Tomazzoni - Nadine Trocker. Le selezioni nazionali dell’Alpecimbra Fis Children Cup si sono aperte nel segno dell’Alto Adige (doppio oro con Nadine Trocker e Jakob Franzelin), della figlia ...