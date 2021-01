Gabriele Parpiglia denuncia chi aggira il divieto: “Cene a serrande abbassate da molto tempo” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gabriele Parpiglia mostra la foto di uno scontrino e racconta di una cena a serrande abbassate con oltre 40 persone presenti a Milano. Dopo l’ultimo report del comitato tecnico-scientifico, l’Italia è stata suddivida in 14 regioni arancioni più la Sicilia e la provincia di Bolzano in rosso. Sono solo 5, dunque, le regioni in cui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 25 gennaio 2021)mostra la foto di uno scontrino e racconta di una cena acon oltre 40 persone presenti a Milano. Dopo l’ultimo report del comitato tecnico-scientifico, l’Italia è stata suddivida in 14 regioni arancioni più la Sicilia e la provincia di Bolzano in rosso. Sono solo 5, dunque, le regioni in cui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

cestlaviemacher : @brrosmellobr Dipende molto dalla mentalità del pubblico oltre che dal programma stesso. Qui in Italia c'è una ment… - Sara04Sara : RT @Russo23Su: @Parpiglia Quindi Gabriele, facciamo in modo che venga squalificata? Mi sembra che abbia oltrepassato i limiti della decenza… - LaGrace82 : RT @Michela29569388: @Parpiglia Caro Gabriele Parpiglia ... condivido il suo pensiero... aggiungerei che neanche Signorini si è comportato… - aur24 : RT @Liibyx: @Parpiglia Grazie Gabriele. Io credo che frasi del genere siano peggiori di una bestemmia e sinceramente come me, molte persone… - aur24 : RT @fedealex10: @Parpiglia Grazie Gabriele finalmente qualcuno che si rende conto della gravità di queste parole. E io che come Tommaso sof… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Parpiglia Gabriele Parpiglia denuncia chi aggira il divieto: “Cene a serrande abbassate da molto tempo” ViaggiNews.com Gabriele Parpiglia denuncia chi aggira il divieto: “Cene a serrande abbassate da molto tempo”

Gabriele Parpiglia mostra la foto di uno scontrino e racconta di una cena a serrande abbassate con oltre 40 persone presenti a Milano.

GF Vip, Dayane contro Tommaso: "Favorito dagli autori perché ha problemi mentali"

Dayane Mello è finita al centro di una brutta bufera che, di certo, sarà al centro della prossima puntata del GF Vip. Dayane Mello contro Tommaso Zorzi. Una nuova polemica investe il GF Vip. Tra loro ...

Gabriele Parpiglia mostra la foto di uno scontrino e racconta di una cena a serrande abbassate con oltre 40 persone presenti a Milano.Dayane Mello è finita al centro di una brutta bufera che, di certo, sarà al centro della prossima puntata del GF Vip. Dayane Mello contro Tommaso Zorzi. Una nuova polemica investe il GF Vip. Tra loro ...