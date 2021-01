Extreme E, Jenson Button correrà con un suo team (Di lunedì 25 gennaio 2021) Jenson Button sarà un pilota del campionato off-road Extreme E. Il britannico campione del mondo nel 2009 in F1 guiderà la Odyssey 21 del suo stesso team. Questo si chiamerà JBXE, con il quale affronterà le altre squadre di campioni del mondo come Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Il suo team è ora il decimo iscritto alla competizione. Extreme E avrà Jenson Button come pilota La Extreme E è il campionato off-road che prenderà piede nel 2021. La prima stagione prevede 5 tappe nei luoghi più estremi della natura: dal deserto alla foresta, dalla neve alla terra arida. Per la competizione ci saranno vetture elettriche identiche per tutti, adatte a questo tipo di sfide tra la natura. La Odyssey 21 è l’auto che i 10 team ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021)sarà un pilota del campionato off-roadE. Il britannico campione del mondo nel 2009 in F1 guiderà la Odyssey 21 del suo stesso. Questo si chiamerà JBXE, con il quale affronterà le altre squadre di campioni del mondo come Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Il suoè ora il decimo iscritto alla competizione.E avràcome pilota LaE è il campionato off-road che prenderà piede nel 2021. La prima stagione prevede 5 tappe nei luoghi più estremi della natura: dal deserto alla foresta, dalla neve alla terra arida. Per la competizione ci saranno vetture elettriche identiche per tutti, adatte a questo tipo di sfide tra la natura. La Odyssey 21 è l’auto che i 10...

eprixnews : JENSON BUTTON, EX F1, CONFIRMADO COMO DONO E PILOTO DA JBXE NA EXTREME E #ExtremeE #JBXE #offroad… - HDmotori : Jenson Button sbarca in Extreme E con un suo team e come pilota - Tuttipazziperi1 : Extreme E: Jenson Button sfida Lewis Hamilton e Nico Rosberg con il suo team - SamuelaFerraro : Sogno un mondo in cui Lewis emula Jenson e dichiara di andare in Extreme E -