El Shaarawy non ha ancora dribblato il Covid (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutto fatto per il ritorno di El Shaarawy alla Roma, mancano solo le visite mediche: il Faraone è ancora positivo e i test sono rinviati Domani è un altro giorno e potrebbe essere quello decisivo, finalmente, per sorridere alla negatività di un tampone e avviarsi, entusiasta, a Villa Stuart, per le visite mediche di rito, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutto fatto per il ritorno di Elalla Roma, mancano solo le visite mediche: il Faraone èpositivo e i test sono rinviati Domani è un altro giorno e potrebbe essere quello decisivo, finalmente, per sorridere alla negatività di un tampone e avviarsi, entusiasta, a Villa Stuart, per le visite mediche di rito, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

RConte90 : Pirlo credo insistera' su Chiesa (anche io lo preferisco a destro), ma se parte Bernardeschi un'alternativa ci vorr… - vale_salviani : RT @forzaroma: Perez, il futuro è a Roma: #ElShaarawy gli toglie spazio e certezze, ma per ora Carles non si muove?? ?? @vale_salviani #A… - forzaroma : Perez, il futuro è a Roma: #ElShaarawy gli toglie spazio e certezze, ma per ora Carles non si muove?? ??… - IlgiallorossoIt : Un piccolo intoppo, che non metterà a rischio il ritorno alla Roma. El Shaarawy era atteso ieri mattina a Villa Stu… - VoceGiallorossa : ??? Accadde oggi - Zamparini: 'Se non avessi già il Palermo, la @OfficialASRoma la prenderei io'. @OfficialEl92 atte… -