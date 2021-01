Dai Toscani – Roma (Di martedì 26 gennaio 2021) Dai Toscani Via Forlì, 41 – 00161 Roma Tel. 06/44231302 Sito Internet: www.daiToscani.it Tipologia: toscana Prezzi: antipasti 5/15€, primi 10/20€, secondi 12/35€, dolci 6/7€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAPoggiando sulle solide basi di un’affezionata clientela, questo ristorante continua a proporre un’inossidabile e ripetitiva cucina d’impronta toscana, ferma ad almeno 30 anni fa, ma con esiti tutto sommato apprezzabili, anche se la correttezza della proposta non può nasconderne al contempo la sua generale “stanchezza”. Dopo un buon inizio con focaccia calda e croccanti strisce di polenta fritte, abbiamo provato la tradizionale e ottima ribollita. Meno convincenti i piatti di pasta, un po’ pesanti e privi di “slancio”: pappardelle con ragù bianco di lepre e tortelli ripieni di carne. Si risale con i secondi: buonissima la tartare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) DaiVia Forlì, 41 – 00161Tel. 06/44231302 Sito Internet: www.dai.it Tipologia: toscana Prezzi: antipasti 5/15€, primi 10/20€, secondi 12/35€, dolci 6/7€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAPoggiando sulle solide basi di un’affezionata clientela, questo ristorante continua a proporre un’inossidabile e ripetitiva cucina d’impronta toscana, ferma ad almeno 30 anni fa, ma con esiti tutto sommato apprezzabili, anche se la correttezza della proposta non può nasconderne al contempo la sua generale “stanchezza”. Dopo un buon inizio con focaccia calda e croccanti strisce di polenta fritte, abbiamo provato la tradizionale e ottima ribollita. Meno convincenti i piatti di pasta, un po’ pesanti e privi di “slancio”: pappardelle con ragù bianco di lepre e tortelli ripieni di carne. Si risale con i secondi: buonissima la tartare ...

