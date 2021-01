Coronavirus | Tar Lazio | non luogo a provvedere su ricorso Lombardia su zona rossa

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gen. (Adnkronos Salute) - Il Tar delha dichiarato il "non" sulpresentato dalla Regionecontro il passaggio indeciso dal Governo, dopo che la difesa della stessa Regione ha rinunciato alla domanda cautelare. Il Tribunale amministrativo delha preso la decisione "vista la istanza con cui la difesa della Regione rinunciava alla domanda cautelare", informando che, "a seguito della richiesta formulata dalla Regione, la Cabina di regia, con verbale del 22 gennaio 2021, comunicava che, 'in forza di un nuovo invio di dati il giorno 20 gennaio 2021 da parte della Regionecon revisione anche retrospettiva da metà dicembre 2020 dei campi ...

Milano, 25 gen. (Adnkronos Salute) - Il Tar del Lazio ha dichiarato il "non luogo a provvedere" sul ricorso presentato dalla Regione Lombardia contro il passaggio in zona rossa deciso dal Governo, ...