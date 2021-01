Controllori e ‘incontrollati’ all’aeroporto Ma la follia più grande è a bordo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Volo Roma-Catania.Volo Roma-Palermo. Due viaggi, due esperienze, mille regole, un virus e un’isola in rosso dove i dati dei contagi sono alle stelle. Appena si arriva a Catania, un corridoio obbligato conduce il viaggiatore verso un terminal dedicato ai tamponi. Tutto scorre con estrema velocità: scalo, tampone, esito. L’aeroporto di Fontanarossa è un filtro serio e rigoroso a protezione dell’intera Sicilia. Al contrario, appena si fa scalo a Palermo, l’unico dispositivo di sicurezza presente, è il termoscanner. Zero controlli, passi l’area del ritiro bagagli e via fuori senza scrupolo. Capisco che il presidente Nello Musumeci sia catanese, ma i suoi sforzi – in quanto governatore dell’intera Isola – dovrebbero estendersi anche alla Sicilia occidentale. Dico “dovrebbero” perché la lista delle contraddizioni è talmente lunga che nulla può farci sentire al sicuro. Infatti, nonostante ...