Cassa integrazione, ecco perché l’Inps è in ritardo con i pagamenti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Strumenti di sostegno predisposti dal legislatore emergenziale sin dall’avvento della pandemia, i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 sono stati più di recente oggetto di intervento da parte della Legge di Bilancio per il 2021 la quale ne ha ulteriormente esteso il periodo di fruizione. Infatti, la manovra per il 2021, ponendosi sul punto in sostanziale continuità con la precedente decretazione d’urgenza, ha introdotto la possibilità di fruire per ulteriori 12 settimane dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, ovvero, allo stato, Cassa integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa integrazione Guadagni in Deroga ed assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione Salariale. Tuttavia, a differenza della previgente decretazione ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 gennaio 2021) Strumenti di sostegno predisposti dal legislatore emergenziale sin dall’avvento della pandemia, i trattamenti disalariale con causale Covid-19 sono stati più di recente oggetto di intervento da parte della Legge di Bilancio per il 2021 la quale ne ha ulteriormente esteso il periodo di fruizione. Infatti, la manovra per il 2021, ponendosi sul punto in sostanziale continuità con la precedente decretazione d’urgenza, ha introdotto la possibilità di fruire per ulteriori 12 settimane dei trattamenti disalariale con causale Covid-19, ovvero, allo stato,Guadagni Ordinaria,Guadagni in Deroga ed assegno ordinario erogato dal Fondo diSalariale. Tuttavia, a differenza della previgente decretazione ...

INPS_it : #AnteprimaStampa Cassa Integrazione: autorizzazioni al 97,3%, i pagamenti ai lavoratori al 98,3%. Nessun fondamento… - LegaSalvini : LA REPUBBLICA: 'LA CASSA INTEGRAZIONE NON ARRIVA ANCORA. 1,2 MILIONI ASPETTANO L'ASSEGNO'. ++ INCAPACI!!! ++ - LegaSalvini : ++ DAGOSPIA: 'I MILIONARI POSSONO USUFRUIRE DELLA CASSA INTEGRAZIONE? SÌ, SE SI TRATTA DELLA FAMIGLIA PALADINO' ++ - AMinghetti : RT @ka_sovran: 85mila morti, -10% di Pil, 390mila imprese chiuse, scuola allo sbaraglio, cassa integrazione inesistente, piano vaccinale fa… - StefanoTardugno : RT @AngeloCiocca: 85mila morti, -10% di #Pil, 390mila #aziende fallite, #scuola in TILT, cassa integrazione in ritardo, piano vaccinale ine… -