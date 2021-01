BCE | Lagarde | “Crescita IV trimestre negativa ma speriamo ancora in ripresa nel 2021”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Laè in qualche modo rallentata, ma non è deragliata e, nonostante unanel quartoper l’Eurozona, la speranza èche ilsia l’anno della. È quanto ha affermato la presidente della Bce, Christine, alla Davos Agenda, la riunione del gotha finanziario costretta quest’anno alla modalità virtuale. “Ilresta un anno di, ma in due fasi. Laè un po’ rinviata ma non deragliata – ha affermato la presidente della Bce –. La prima fase vede il persistere di una elevata incertezza, mentre i vaccini vengono distribuiti ma vengono anche decise nuove misure di lockdown”. La...