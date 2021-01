Super Bowl 2021: data, programma, orario e tv. Come vederlo in streaming (Di domenica 24 gennaio 2021) Domenica 7 febbraio si giocherà il Super Bowl 2021, la Finale della NFL (il campionato statunitense di football americano, il più importante al mondo). Al Raymond James Stadium di Tampa (Florida, USA) andrà in scena la LV edizione dell’evento sportivo per eccellenza negli Stated, una della manifestazioni più seguite al mondo e quella che genera il volume d’affari più grande. Tanti soldi ruotano attorno a questa manifestazione che va oltre lo sport, la finestra perfetta per la pubblicità e che si distingue anche per l’Half Time Show (quest’anno il concerto di metà partita sarà tenuto da The Weeknd, l’inno nazionale sarà cantato da Jazmine Sullivan ed Eric Church). Guarda in streaming live il Super Bowl su DAZN A sfidarsi saranno le vincenti delle due conference. Si giocherà davanti a ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Domenica 7 febbraio si giocherà il, la Finale della NFL (il campionato statunitense di football americano, il più importante al mondo). Al Raymond James Stadium di Tampa (Florida, USA) andrà in scena la LV edizione dell’evento sportivo per eccellenza negli Stated, una della manifestazioni più seguite al mondo e quella che genera il volume d’affari più grande. Tanti soldi ruotano attorno a questa manifestazione che va oltre lo sport, la finestra perfetta per la pubblicità e che si distingue anche per l’Half Time Show (quest’anno il concerto di metà partita sarà tenuto da The Weeknd, l’inno nazionale sarà cantato da Jazmine Sullivan ed Eric Church). Guarda inlive ilsu DAZN A sfidarsi saranno le vincenti delle due conference. Si giocherà davanti a ...

Domenica 7 febbraio si giocherà il Super Bowl 2021, la Finale della NFL (il campionato statunitense di football americano, il più importante al mondo). Al Raymond James Stadium di Tampa (Florida, USA)

