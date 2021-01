Serie C, girone C: il Bari travolge il Francavilla, ancora tre punti per la Ternana. Risultati e classifica (Di domenica 24 gennaio 2021) Ventesima giornata di Serie C (girone C).Il Palermo non va oltre l'1-1 in casa contro il Teramo ma resta comunque nono in classifica a causa della sconfitta rimediata dalla Virtus Francavilla e del pareggio della Vibonese. Continuano a vincere Ternana e Bari: i pugliesi hanno travolto 4-1 il Francavilla mentre gli umbri si sono imposti 1-0 sul campo della Viterbese. Non si è disputata la sfida tra Paganese e Catania a causa di impraticabilità del campo dovuta a un copioso temporale.RisultatiMonopoli-Juve Stabia 4-2 (giocata ieri)Catanzaro-Potenza 1-0 (giocata ieri)Palermo-Teramo 1-1 (giocata alle 12.30)Bari-Virtus Francavilla 4-1Paganese-Catania (rinviata per pioggia)Vibonese-Cavese ... Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Ventesima giornata diC (C).Il Palermo non va oltre l'1-1 in casa contro il Teramo ma resta comunque nono ina causa della sconfitta rimediata dalla Virtuse del pareggio della Vibonese. Continuano a vincere: i pugliesi hanno travolto 4-1 ilmentre gli umbri si sono imposti 1-0 sul campo della Viterbese. Non si è disputata la sfida tra Paganese e Catania a causa di impraticabilità del campo dovuta a un copioso temporale.Monopoli-Juve Stabia 4-2 (giocata ieri)Catanzaro-Potenza 1-0 (giocata ieri)Palermo-Teramo 1-1 (giocata alle 12.30)-Virtus4-1Paganese-Catania (rinviata per pioggia)Vibonese-Cavese ...

