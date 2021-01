Serie A, Parma - Sampdoria 0 - 2: sorride Ranieri, D'Aversa non riesce a ripartire (Di domenica 24 gennaio 2021) La Sampdoria batte il Parma per 2 - 0 nel posticipo della 19esima giornata di Serie A e consolida il decimo posto in classifica. I blucerchiati passano in vantaggio al 25' con Yoshida e raddoppiano a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) Labatte ilper 2 - 0 nel posticipo della 19esima giornata diA e consolida il decimo posto in classifica. I blucerchiati passano in vantaggio al 25' con Yoshida e raddoppiano a ...

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - raspa90 : RT @repubblica: Parma-Sampdoria 0-2, Yoshida e Keita mettono ancora più nei guai i ducali - sportli26181512 : Serie A: Parma-Sampdoria 0-2: (ANSA) - ROMA, 24 GEN - La Sampdoria batte il Parma 2-0 al Tardini nel posticipo dell… - SkyTG24 : Parma-Sampdoria 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A - ansa_liguria : Serie A: Parma-Sampdoria 0-2 -