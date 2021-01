Serie A, Juventus-Bologna 2-0: Arthur e McKennie mandano un segnale a Milan e Inter (Di domenica 24 gennaio 2021) La Juventus approfitta della sconfitta del Milan superando per 2-0 il Bologna.I bianconeri trovano un'importante vittoria dopo la caduta nella sfida di San Siro contro l'Inter. Ad aprire le marcature è stata una rete messa a segno da Arthur che ha trovato una conclusione da fuori area che, deviata, si è insaccata alle spalle di Skorupski. Il raddoppio piemontese porta la firma di McKennie che al 71' svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e deposita la rete del definitivo 2-0. Con questo successo gli uomini di Pirlo salgono a quota 36 in classifica, a -7 dal Milan ma con una partita in meno.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Laapprofitta della sconfitta delsuperando per 2-0 il.I bianconeri trovano un'importante vittoria dopo la caduta nella sfida di San Siro contro l'. Ad aprire le marcature è stata una rete messa a segno dache ha trovato una conclusione da fuori area che, deviata, si è insaccata alle spalle di Skorupski. Il raddoppio piemontese porta la firma diche al 71' svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e deposita la rete del definitivo 2-0. Con questo successo gli uomini di Pirlo salgono a quota 36 in classifica, a -7 dalma con una partita in meno.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

ZZiliani : PUNIZIONE PER LA #JUVENTUS. Fa ridere vero? Sono i nostri arbitri. È la nostra Serie A col verme. #Chiellini… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia #JuveBologna L'obiettivo è solo uno. Forza, ragazzi ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - juventusfc : Ma la domenica di calcio non è finita qui! Su @JuventusTV inizia #JuveVerona! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE:… - redblack1969 : RT @ZZiliani: PUNIZIONE PER LA #JUVENTUS. Fa ridere vero? Sono i nostri arbitri. È la nostra Serie A col verme. #Chiellini #JuveBologna #… - Andreture : RT @ZZiliani: PUNIZIONE PER LA #JUVENTUS. Fa ridere vero? Sono i nostri arbitri. È la nostra Serie A col verme. #Chiellini #JuveBologna #… -