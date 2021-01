Navalny, il Cremlino accusa di 'interferenze' l'ambasciata Usa (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Cremlino ha accusato l'ambasciata americana a Mosca di 'interferenze' negli affari interni della Russia dopo le manifestazioni antigovernative di sabato in diverse città per chiedere la liberazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) Ilhato l'americana a Mosca di '' negli affari interni della Russia dopo le manifestazioni antigovernative di sabato in diverse città per chiedere la liberazione ...

gennaromigliore : Più di 3 mila arresti in meno di 24 ore nelle piazze di tutta la #Russia che chiedono l’immediato rilascio di Alexe… - MediasetTgcom24 : Navalny, il Cremlino accusa di 'interferenze' l'ambasciata Usa #alekseynavalny - repubblica : Russia, l'arrivo di Navalny a Mosca: l'oppositore di Putin sfida il Cremlino - DaniMoni72 : RT @gennaromigliore: Più di 3 mila arresti in meno di 24 ore nelle piazze di tutta la #Russia che chiedono l’immediato rilascio di Alexey #… - RaffaeleFerro7 : RT @gennaromigliore: Più di 3 mila arresti in meno di 24 ore nelle piazze di tutta la #Russia che chiedono l’immediato rilascio di Alexey #… -