Highlights e gol Lazio-Sassuolo 2-1: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 24 gennaio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Lazio-Sassuolo, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020-21. All'Olimpico di Roma la Lazio batte il Sassuolo per 2-1 in rimonta. Avanti i neroverdi con la rete di Caputo nei primi minuti, poi il pari di Milinkovic-Savic con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Chiude le marcature il solito Immobile che nella ripresa firma il suo gol numero 150 in Serie A. TABELLINO E PAGELLE Lazio-Sassuolo 2-1 SportFace.

