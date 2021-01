Filippo Volandri | da quella vittoria con Federer alla guida dell’ItalDavis

Leggi su sportface

(Di domenica 24 gennaio 2021)è il nuovo capitano della squadra di Davis azzurra. Finisce l’era di uno storico Corrado Barazzutti, che da giocatore vinse nel 1976 in Cile, oltre a disputare le finali nel 1977 in Australia, nel 1979 negli Stati Uniti e nel 1980 in Cecoslovacchia. La nomina da capitano arriva invece nel lontano 2001 esordendo nel felice quarto di finale contro la Finlandia nel Gruppo Euro/Africa: da lì in poi tante gioie e successi con il bilancio conclusivo che si chiude a quota 25 vittorie e 19 sconfitte. Un’eredità non semplice da gestire perche negli ultimi anni è stato protagonista anche a Sky Sport come piacevole commentatore tecnico. Il livornese è da molti conosciuto soprattutto permemorabile contro Rogernell’edizione del 2007 degli ...