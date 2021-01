Esonero Eusebio Di Francesco, cosa sta succedendo a Cagliari (Di domenica 24 gennaio 2021) Eusebio Di Francesco non sa più vincere alla guida del Cagliari: ancora una sconfitta per la squadra sarda, ecco cosa sta succedendo Ancora una sconfitta per il Cagliari targato Eusebio Di Francesco. La compagine sarda ha collezionato un altro risultato negativo in casa del Genoa grazie al gol di Mattia Destro. Altri punti preziosi per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 24 gennaio 2021)Dinon sa più vincere alla guida del: ancora una sconfitta per la squadra sarda, eccostaAncora una sconfitta per iltargatoDi. La compagine sarda ha collezionato un altro risultato negativo in casa del Genoa grazie al gol di Mattia Destro. Altri punti preziosi per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

spaziocalcio : Sorpresa al #Cagliari: Tommaso Giulini annuncia il rinnovo di Eusebio Di Francesco anziché l'esonero dopo… - EnSaRiTo : Di Francesco a in passo dall'ennesimo esonero.. ricordiamo che eusebio non va dove c'è casino... LE HAI ABBASSATE… - MattPetcoke : @Bsailscrew qui oltre alle sensazioni c'è pure un bel numero di autocandidature che viene fuori non appena c'è puzz… - Marcellari77 : #CagliariMilan vittoria del Milan ed esonero di Eusebio... Tutto già scritto ?? - theocrazia : Stasera voglio un solo risultato: quello che porta dritto all’esonero di Eusebio DiFra -