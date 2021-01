Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2021: Marita Kramer al comando dopo due gare. 20a Lara Malsiner (Di domenica 24 gennaio 2021) dopo due gare di Coppa del Mondo, al comando c’è Marita Kramer. L’austriaca, dopo la vittoria a Ramsau, consolida la leadership in quel di Ljubno, pur non vincendo, e si prende 50 punti di vantaggio su Sara Takanashi: per la giapponese un inizio di stagione senz’altro incisivo, anche se rimane da vedere se riuscirà a dargli un seguito, ritornando ai livelli che le sono stati abituali per anni. Quarta la sorprendente vincitrice di oggi, la norvegese Eirin Maria Kvandal. Per Lara Malsiner c’è il 20° posto a 24 punti, mentre per l’altra Malsiner, Jessica, la posizione è la 28a a quota 10. Una Classifica, questa, ancora in piena evoluzione, e non sarà molto diverso a ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021)duedidel, alc’è. L’austriaca,la vittoria a Ramsau, consolida la leadership in quel di Ljubno, pur non vincendo, e si prende 50 punti di vantaggio su Sara Takanashi: per la giapponese un inizio di stagione senz’altro incisivo, anche se rimane da vedere se riuscirà a dargli un seguito, ritornando ai livelli che le sono stati abituali per anni. Quarta la sorprendente vincitrice di oggi, la norvegese Eirin Maria Kvandal. Perc’è il 20° posto a 24 punti, mentre per l’altra, Jessica, la posizione è la 28a a quota 10. Una, questa, ancora in piena evoluzione, e non sarà molto diverso a ...

