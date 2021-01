C’è posta per te, Can Yaman emoziona tutti e fa un grande regalo a Maria De Filippi (Di domenica 24 gennaio 2021) Can Yaman è stato l’ospite più atteso della terza puntata di C’è posta per te e appare in studio come sorpresa in carne ed ossa per una donna, organizzata dalla nipote di quest’ultima. La giovane ha invitato la zia al programma di Maria De Filippi per dirle grazie di averle fatto da madre dopo che la sua madre biologica è venuta a mancare a seguito di una grave malattia. L’attore di Daydreamer a emozionato tutti in studio per le sue parole verso le donne, mandando in visibilio il pubblico in studio e i telespettatori. Inoltre Can ha fatto un pensiero davvero speciale per la padrona di casa, che è rimasta davvero colpita dal gesto. Can Yaman a C’è posta per te, l’ospitata tv è emozionante L’attore turco Can Yaman si è ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 24 gennaio 2021) Canè stato l’ospite più atteso della terza puntata di C’èper te e appare in studio come sorpresa in carne ed ossa per una donna, organizzata dalla nipote di quest’ultima. La giovane ha invitato la zia al programma diDeper dirle grazie di averle fatto da madre dopo che la sua madre biologica è venuta a mancare a seguito di una grave malattia. L’attore di Daydreamer atoin studio per le sue parole verso le donne, mandando in visibilio il pubblico in studio e i telespettatori. Inoltre Can ha fatto un pensiero davvero speciale per la padrona di casa, che è rimasta davvero colpita dal gesto. Cana C’èper te, l’ospitata tv ènte L’attore turco Cansi è ...

