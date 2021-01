C'è posta per te: Can Yaman è la sorpresa per una zia speciale (Di domenica 24 gennaio 2021) Nella terza puntata del 2021 di C'è posta per te, pubblico femminile in delirio per la presenza in studio di Can Yaman, l'affascinante attore turco protagonista della serie TV, DayDreamer – Le ali del sogno, intervenuto su richiesta di Akirobita, per fare una sorpresa a sua zia Maria. La zia speciale di Akirobita Akirobita, 22 anni, scrive a C'è posta per te per ringraziare e fare una sorpresa a sua zia Maria, che le è stata molto vicina dopo la morte di sua madre Pina. Due anni fa, dopo una malattia durata tre anni, la mamma di Akirobita muore, lasciando oltre la ragazza, anche altri tre fratelli più piccoli, Ludovica, Italo e Sofia. Per tutto il periodo della malattia, Maria è sempre stata vicina a sua sorella Pina e, dopo la morte, ha continuato ad occuparsi dei suoi nipoti, tra ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 24 gennaio 2021) Nella terza puntata del 2021 di C'èper te, pubblico femminile in delirio per la presenza in studio di Can, l'affascinante attore turco protagonista della serie TV, DayDreamer – Le ali del sogno, intervenuto su richiesta di Akirobita, per fare unaa sua zia Maria. La ziadi Akirobita Akirobita, 22 anni, scrive a C'èper te per ringraziare e fare unaa sua zia Maria, che le è stata molto vicina dopo la morte di sua madre Pina. Due anni fa, dopo una malattia durata tre anni, la mamma di Akirobita muore, lasciando oltre la ragazza, anche altri tre fratelli più piccoli, Ludovica, Italo e Sofia. Per tutto il periodo della malattia, Maria è sempre stata vicina a sua sorella Pina e, dopo la morte, ha continuato ad occuparsi dei suoi nipoti, tra ...

