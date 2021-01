Cat-eyes make up: occhi da gatta con solo 2 cosmetici! (Di domenica 24 gennaio 2021) Un cat-eyes make up è la soluzione giusta per chi vuole puntare tutto sullo sguardo e renderlo magnetico, proprio quello dei felini. Conferire all’occhio una forma allungata, contribuisce sicuramente a rendere il look super ammaliante. Per riuscire nell’impresa servono soltanto due prodotti: mascara e matita nera. Curiose di sapere come procedere? Iniziamo! Cat-eyes make up: da dove cominciare? Anche se non è obbligatorio, è consigliabile innanzitutto stendere un buon primer occhi. Si tratta di un passaggio molto importante, soprattutto se si vuole indossare un ombretto scuro. Così facendo, eviterete la comparsa di pieghette decisamente antiestetiche causate dal fatto che il pigmento non aderisce bene alla palpebra. Applicate la matita alle due estremità degli occhi. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 24 gennaio 2021) Un cat-up è la soluzione giusta per chi vuole puntare tutto sullo sguardo e renderlo magnetico, proprio quello dei felini. Conferire all’o una forma allungata, contribuisce sicuramente a rendere il look super ammaliante. Per riuscire nell’impresa servono soltanto due prodotti: mascara e matita nera. Curiose di sapere come procedere? Iniziamo! Cat-up: da dove cominciare? Anche se non è obbligatorio, è consigliabile innanzitutto stendere un buon primer. Si tratta di un passaggio molto importante, soprattutto se si vuole indossare un ombretto scuro. Così facendo, eviterete la comparsa di pieghette decisamente antiestetiche causate dal fatto che il pigmento non aderisce bene alla palpebra. Applicate la matita alle due estremità degli. ...

