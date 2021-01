Ammortizzatori sociali: aggiornati gli importi per il 2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Gli importi degli Ammortizzatori sociali erogabili durante il 2021 sono stati recentemente aggiornati dall'INPS. A rendere noto tale aggiornamento è stato direttamente l'INPS tramite la Circolare numero 7/2021. Ogni anno infatti l'Istituto rivaluta gli importi in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per famiglie di operai e impiegati. Tale indice questa volta ha registrato un andamento negativo e di conseguenza gli importi degli Ammortizzatori sociali sono rimasti praticamente i medesimi rispetto lo scorso anno. Vediamo quali sono gli importi 2021 per la Cig e per la Naspi. Gli importi dei trattamenti di integrazione salariale nel ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 24 gennaio 2021) Glideglierogabili durante ilsono stati recentementedall'INPS. A rendere noto tale aggiornamento è stato direttamente l'INPS tramite la Circolare numero 7/. Ogni anno infatti l'Istituto rivaluta gliin base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per famiglie di operai e impiegati. Tale indice questa volta ha registrato un andamento negativo e di conseguenza glideglisono rimasti praticamente i medesimi rispetto lo scorso anno. Vediamo quali sono gliper la Cig e per la Naspi. Glidei trattamenti di integrazione salariale nel ...

