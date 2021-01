Traffico Roma del 23-01-2021 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane difficoltà nella zona di Castelfusano a causa di un incidente Ci sono code tra via dei Pescatori e via di Castel Fusano Inoltre si è resa necessaria la chiusura di via della Villa di Plinio l’altezza della Cristoforo Colombo in direzione di via dei Pescatori altro incidente in via di Macchia Palocco all’altezza di via del Fosso di Dragoncello evitabili le ripercussioni qualche problema in via Prenestina per la presenza di un albero pericolante di cui è in corso la rimozione per via Erasmo Gattamelata è largo Preneste interrotto il servizio dei tram 5 e 14:19 disposte corse con autobus ...