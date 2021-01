Rende. Accordo di collaborazione tra Comune ed Uici: ecco cosa prevede (Di sabato 23 gennaio 2021) Siglato a Rende il protocollo d’intesa tra l’amministrazione Manna e la sezione di Cosenza dell’Unione Italiana Ciechi. L’Accordo di collaborazione prevede una serie di attività di sensibilizzazione sul tema delle disabilità visive. “Un Accordo che non solo sancisce il rapporto già consolidato tra la nostra città e l’Unione Ciechi, ma ci permetterà di intervenire in tutte quelle situazioni di criticità quali il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali perché le barriere da abbattere sono primariamente culturali”, ha affermato il sindaco Marcello Manna. “L’Uici favorisce la piena attuazione dei diritti umani e sociali delle persone non vedenti ed ipovedenti, per questo riteniamo che grazie al loro supporto sarà possibile rafforzare attraverso azioni mirate il processo ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 23 gennaio 2021) Siglato ail protocollo d’intesa tra l’amministrazione Manna e la sezione di Cosenza dell’Unione Italiana Ciechi. L’diuna serie di attività di sensibilizzazione sul tema delle disabilità visive. “Unche non solo sancisce il rapporto già consolidato tra la nostra città e l’Unione Ciechi, ma ci permetterà di intervenire in tutte quelle situazioni di criticità quali il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali perché le barriere da abbattere sono primariamente culturali”, ha affermato il sindaco Marcello Manna. “L’favorisce la piena attuazione dei diritti umani e sociali delle persone non vedenti ed ipovedenti, per questo riteniamo che grazie al loro supporto sarà possibile rafforzare attraverso azioni mirate il processo ...

Siglato a Rende il protocollo d’intesa tra l’amministrazione Manna e la sezione di Cosenza dell’Unione Italiana Ciechi. L’accordo di collaborazione prevede ...

Scomparsa di Emanuele Macaluso, il sindaco di Rende Marcello Manna lo ricorda

Se ne va con Emanuele Macaluso un altro importante frammento della storia del novecento. Classe politica di altissimo livello, forgiata tra le polverose campagne siciliane a fianco dei braccianti agri ...

Siglato a Rende il protocollo d'intesa tra l'amministrazione Manna e la sezione di Cosenza dell'Unione Italiana Ciechi. L'accordo di collaborazione prevede ...