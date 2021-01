Quando Fariba nel 2018 non sapendo che sarebbe diventata la suocera lanciò una frecciatina a Pierpaolo Pretelli

Leggi su biccy

(Di sabato 23 gennaio 2021)quest’anno su richiesta di Giulia Salemi è stata lontana dai media e dai salotti televisivi, ma nelsua figlia ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip – ha bazzicato tutte le trasmissioni, fra cui Pomeriggio 5 dove era di casa. E proprio durante una puntata di Pomeriggio 5 (datata 15 ottobre) ha incontrato a distanza quello che tre anni dopodiventato suo genero,. Lei era lì in qualità di opinionita in collegamento con Corinne Clery, mentre lui era l’ospite d’onore del talk, dato che era stato chiamato per commentare il chiacchierato e mai confermato flirt fra la sua ex Ariadna Romero e il regista Leonardo Pieraccioni.Barbara d’Urso ha però chiesto a...