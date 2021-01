Morire per un social con i genitori senza difese (Di sabato 23 gennaio 2021) Morire a 10 anni, chiusa in un bagno, strangolata da una cintura che si era girata intorno al collo per partecipare ad un gioco mortale sulla piattaforma TikTok, è una notizia che non si può leggere. Nemmeno al tempo del Covid, dove l'isolamento sociale ha portato i nostri ragazzi ad avere come unico interlocutore lo smartphone e dove l'ipocrisia sociale perbenista, all'indomani della tragedia, si lancia in retoriche dissertazioni su cosa i genitori o la società avrebbero dovuto o non dovuto fare per evitare una tragedia come questa. La verità è che troppo goffamente la politica ha snocciolato regole, diventate subito troppo vecchie e con maglie troppo grandi, per tentare di arginare gli abusi e le distorsioni di questo sistema che muta pelle in continuazione. La Rubrica: Lessico Familiare Sì perché i provvedimenti ... Leggi su panorama (Di sabato 23 gennaio 2021)a 10 anni, chiusa in un bagno, strangolata da una cintura che si era girata intorno al collo per partecipare ad un gioco mortale sulla piattaforma TikTok, è una notizia che non si può leggere. Nemmeno al tempo del Covid, dove l'isolamentoe ha portato i nostri ragazzi ad avere come unico interlocutore lo smartphone e dove l'ipocrisiae perbenista, all'indomani della tragedia, si lancia in retoriche dissertazioni su cosa io la società avrebbero dovuto o non dovuto fare per evitare una tragedia come questa. La verità è che troppo goffamente la politica ha snocciolato regole, diventate subito troppo vecchie e con maglie troppo grandi, per tentare di arginare gli abusi e le distorsioni di questo sistema che muta pelle in continuazione. La Rubrica: Lessico Familiare Sì perché i provvedimenti ...

