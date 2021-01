Mario Ermito | che rapporti ha su Dayane Mello? La sua verità

fridayiminI0ve : Sei lesbica? — Bisex non hai letto i miei tweet quando era dentro Mario Ermito ? - Santuz15 : RT @rainbow20202020: Stefania che chiama MTR 'Mary Tery' ed è subito MISSING MARIO ERMITO vado a farmi un piantino nel cucurio e torno #GFV… - Yeahhhh39674400 : Mi confermate che Giulia è quasi più pesante di Mario Ermito?? NON si reggeeeeee #rosmello ?????????????????????? - Anna1Warrior : RT @rainbow20202020: Stefania che chiama MTR 'Mary Tery' ed è subito MISSING MARIO ERMITO vado a farmi un piantino nel cucurio e torno #GFV… - checazneso : @sophieghissima Eh purtroppo c’è stato qualcuno egoista che si è preso tutta la scena lasciando gli altri con le pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Ermito

Mario Ermito, ex concorrente del GF Vip, è stato ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più. Incalzato dalla conduttrice Giada De Miceli, ha parlato di donne, compresa Barbara D’Urso. E’ ...Mario Ermito sul suo rapporto con Dayane al GF Vip: "Una bella sintonia" Un ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 finalmente ha fatto chiarezza sul ...