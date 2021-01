Ligue 1, esordio amaro per Milik: Marsiglia ko con il Monaco, in gol Jovetic (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA - Finisce 3 - 1 la partita allo Stade Louis II tra Monaco e Marsiglia valida per la 21esima giornata del campionato di Ligue 1. La formazione di Villas - Boas è passata in vantaggio al 12' minuto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA - Finisce 3 - 1 la partita allo Stade Louis II travalida per la 21esima giornata del campionato di1. La formazione di Villas - Boas è passata in vantaggio al 12' minuto ...

sportli26181512 : #Ligue1, esordio amaro per Milik: Marsiglia ko con il Monaco, in gol Jovetic: La squadra di Villas-Boas va in vanta… -