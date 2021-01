Inter, non c’è più spazio per Eriksen: si cerca il compromesso col Leicester (Di sabato 23 gennaio 2021) Nodo Eriksen: l’Inter vuole venderlo ma per il Leicester costa troppo. Non è facile stabilire al momento quale sarà il futuro di Christian Eriksen. Il danese non è riuscito ad affermarsi con la maglia nerazzurra, ma il suo ingaggio e il suo cartellino sono proibitivi per la maggior parte dei club. L’Inter vorrebbe rientrare rispetto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 gennaio 2021) Nodo: l’vuole venderlo ma per ilcosta troppo. Non è facile stabilire al momento quale sarà il futuro di Christian. Il danese non è riuscito ad affermarsi con la maglia nerazzurra, ma il suo ingaggio e il suo cartellino sono proibitivi per la maggior parte dei club. L’vorrebbe rientrare rispetto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : ?? Il #RealMadrid preme l’#Inter per il pagamento della prima rata di #Hakimi. #Marotta ha l’accordo scritto di pro… - ZZiliani : Se è vero che c’è un accordo scritto tra #Inter e Real per il pagamento della 1^ rata di #Hakimi entro il 30 marzo,… - Inter : ?? | ABBRACCI Oggi è la #GiornataMondialeDegliAbbracci! Chi è l'interista che non vedi l'ora di riabbracciare?… - quintinocavallo : @MarcoMacagnino5 In ogni caso #Inter non ci fa bella figura perché una cosa è certa #Hakimi nkn è stato pagato ed è… - _enz29 : RT @faustomamberti: Il comunicato del Real Madrid non vuol dire che l’Inter non abbia problemi Vuol semplicemente dire che #Zazzaroni sta p… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter non Kuzmanovic: "Se l'Inter non vince lo Scudetto sarà una stagione negativa" TUTTO mercato WEB Preview Udinese-Inter - Conte non pensa alla coppa: dal 1' tutti i 'titolarissimi'

Dunque, dal 1' quelli che possiamo chiamare 'titolarissimi', con Vidal confermatissimo in mezzo al campo e Hakimi-Young sulle fasce. I friulani sono reduci dall'ottimo pari con l'Atalanta nel recupero ...

Live Primavera Inter-Torino 1-0, il Toro prova a farsi vedere

PRIMO TEMPO 23' Di nuovo battuta male la punizione, Horvath impedisce la ripartenza e viene ammonito. 22' Questa volta è Greco a conquistare una punizione da posizione analoga ...

