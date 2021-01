Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di sabato 23 gennaio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). La crisi di Governo sembra penalizzare soltanto Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che arriva vicino alla soglia del 2%. Più o meno stabili gli altri partiti a seconda delle varie rilevazioni. Cala di due punti, secondo Index per Piazzapulita, il consenso verso il premier Conte, passato da 34 a 32 punti. Una rilevazione di Euromedia Research ci spiega cosa succederebbe in caso di nascita del Partito di Giuseppe Conte. L'attuale premier raccoglierebbe il 10,4% (molto meno del 16% di cui era accreditato secondo Swg pochi giorni fa). Ma questo di fatto non cambierebbe ... Leggi su panorama (Di sabato 23 gennaio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). La crisi di Governo sembra penalizzare soltanto Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che arriva vicino alla soglia del 2%. Più o meno stabili gli altri partiti a seconda delle varie rilevazioni. Cala di due punti, secondo Index per Piazzapulita, il consenso verso il premier Conte, passato da 34 a 32 punti. Una rilevazione di Euromedia Research ci spiega cosa succederebbe in caso di nascita del Partito di Giuseppe Conte. L'attuale premier raccoglierebbe il 10,4% (molto meno del 16% di cui era accreditato secondo Swg pochi giorni fa). Ma questo di fatto non cambierebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Riapertura scuole superiori, dove si rientra il 25 gennaio: Puglia rinvia ancora. Gli ultimi aggiornamenti per regione Orizzonte Scuola Prada Cup, Vasco Vascotto: “Per un metro non li abbiamo presi. Gli errori ci sono stati”

Luna Rossa ha perso la regata contro Ineos Uk andata in scena nella notte e ha così concluso al secondo posto il round robin della Prada Cup. L'imbarcazione italiana ha lottato alla pari con i britann ...

Al Vendée ultime 1500 miglia per un finale apertissimo

Millecinquecento miglia al traguardo di Les Sables d’Olonne. Tre barche in testa alla flotta. I primi due separati da sole 10 miglia, il terzo che è si a 89 miglia da primo ma viaggia con una VNG di ...

