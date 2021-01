“Ghostbusters Afterlife” | rilasciata nuova data d’uscita

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 gennaio 2021) Sony Pictures ha deciso di rinviare ancora l’uscita di, ennesimo capitolo della saga creata da Ivan Reitman negli anni ottanta. Sebbene il film fosse previsto per il 10 luglio 2020 per poi slittare al 5 marzo 2021, a causa della pandemia, Sony rilasceràl’11 novembre 2021, quartadi uscita per il tanto atteso sequel che seppur si concentrerà su unagenerazione di acchiappafantasmi, torneranno molti importanti membri del cast dei film originali, tra cui Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Bill Murray, Sigourney Weaver e Annie Potts.: legacy sequel La nozione di “legacy sequel” è stata una delle principali forze produttive di Hollywood negli ultimi anni: continuazioni di film ...