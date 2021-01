DayDreamer cambia nuovamente programmazione (Di sabato 23 gennaio 2021) Mediaset cambia ancora programmazione alla soap DayDreamer-le ali del sogno: la serie ancora una volta battuta da Che Dio ci aiuti Davvero non trova pace la serie televisiva DayDreamer- le ali del sogno, che dalla scorsa stagione estiva ad oggi non riesce a trovare una collocazione precisa. Dopo la breve pausa natalizia, la soap L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 23 gennaio 2021) Mediasetancoraalla soap-le ali del sogno: la serie ancora una volta battuta da Che Dio ci aiuti Davvero non trova pace la serie televisiva- le ali del sogno, che dalla scorsa stagione estiva ad oggi non riesce a trovare una collocazione precisa. Dopo la breve pausa natalizia, la soap L'articolo proviene da Leggilo.org.

Giovann41717266 : RT @theweirdSofi: Un appello per chi non ha ancora visto #DayDreamer : abbiate pazienza. Le uniche puntate che si salveranno per le prossim… - nessunoperfett1 : RT @theweirdSofi: Un appello per chi non ha ancora visto #DayDreamer : abbiate pazienza. Le uniche puntate che si salveranno per le prossim… - Giornaleditalia : DayDreamer cambia orario: va al posto de Il Segreto. Anticipazioni DayDreamer 25-26 gennaio - lauref_ : RT @theweirdSofi: Un appello per chi non ha ancora visto #DayDreamer : abbiate pazienza. Le uniche puntate che si salveranno per le prossim… - Noovyis : (Daydreamer - Le ali del sogno cambia programmazione su Canale 5: quando andrà in onda) Playhitmusic - -