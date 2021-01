Crotone, Stroppa: “Mancata qualità negli ultimi metri. Preoccupato per Messias” (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Crotone esce sconfitto dal match salvezza contro la Fiorentina. I calabresi cadono per 2-1 allo stadio Artemio Franchi. Il tecnico Giovanni Stroppa commenta la sconfitta ai microfoni di DAZN: "Sotto l'aspetto della personalità, meglio nel secondo tempo. Si poteva fare di più. Sapevamo delle difficoltà della Fiorentina. In occasione dei gol siamo stati troppo leggeri. Certo, Bonaventura ha fatto un gol bellissimo, ma si poteva fare meglio sul secondo. Mi tengo la reazione e la voglia di agguantare il risultato. Messias è un fuoriclasse e non solo per noi. Credo abbia pagato il suo carattere nelle esperienze precedenti. E' timido e introverso. Ha una personalità diversa in questo momento. I numeri parlano di qualcosa di straordinario. Sta dimostrando di avere una qualità importante. Speriamo di non averlo perso. ... Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Ilesce sconfitto dal match salvezza contro la Fiorentina. I calabresi cadono per 2-1 allo stadio Artemio Franchi. Il tecnico Giovannicommenta la sconfitta ai microfoni di DAZN: "Sotto l'aspetto della personalità, meglio nel secondo tempo. Si poteva fare di più. Sapevamo delle difficoltà della Fiorentina. In occasione dei gol siamo stati troppo leggeri. Certo, Bonaventura ha fatto un gol bellissimo, ma si poteva fare meglio sul secondo. Mi tengo la reazione e la voglia di agguantare il risultato.è un fuoriclasse e non solo per noi. Credo abbia pagato il suo carattere nelle esperienze precedenti. E' timido e introverso. Ha una personalità diversa in questo momento. I numeri parlano di qualcosa di straordinario. Sta dimostrando di avere unaimportante. Speriamo di non averlo perso. ...

sportface2016 : #FiorentinaCrotone, #Stroppa: 'Buona reazione, ma dovevamo fare qualcosa in più. #Messias fuoriclasse' #SerieA - sportli26181512 : #Fiorentina-Crotone 2-1: riscatto Prandelli, Stroppa rimane ultimo: I viola cancellano la dolorosa sconfitta di Nap… - sportli26181512 : Crotone, Stroppa: 'Messias farà gli esami: spero di non perderlo, è un fuoriclasse': Dopo la sconfitta per 2-1 cont… - sportli26181512 : Crotone, le pagelle di CM: Stroppa ci prova, Messias una spanna sopra tutti: FIORENTINA-CROTONE 2-1 Cordaz...… - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Mancata qualità negli ultimi metri. Preoccupato per Messias' - -