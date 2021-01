Covid, Johnson: nuova variante sembra legata a più alta mortalità (Di sabato 23 gennaio 2021) Oltre 40mila nuovi contagi e 1.401 decessi dovuti al coronavirus nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna dove gli ospedali ormai sono in forte difficoltà con il 78% in più di ricoveri rispetto alla prima ondata. La variante inglese del Covid oltre a essere più contagiosa potrebbe essere più pericolosa, ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson durante una conferenza stampa a Downing Street."Devo dirvi che oggi siamo stati informati che, oltre a diffondersi più rapidamente, sembra ci siano alcune prove che la nuova variante che è stata identificata per la prima volta a Londra e nel Sudest del Paese possa essere associata a un maggior grado di mortalità". Un notizia tutta da confermare ancora. Johnson ha comunque detto che al momento tutte le ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 23 gennaio 2021) Oltre 40mila nuovi contagi e 1.401 decessi dovuti al coronavirus nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna dove gli ospedali ormai sono in forte difficoltà con il 78% in più di ricoveri rispetto alla prima ondata. Lainglese deloltre a essere più contagiosa potrebbe essere più pericolosa, ha detto il primo ministro britannico Borisdurante una conferenza stampa a Downing Street."Devo dirvi che oggi siamo stati informati che, oltre a diffondersi più rapidamente,ci siano alcune prove che lache è stata identificata per la prima volta a Londra e nel Sudest del Paese possa essere associata a un maggior grado di". Un notizia tutta da confermare ancora.ha comunque detto che al momento tutte le ...

